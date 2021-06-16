В Приморье решили, кого накажут за осквернение мемориала школьницами
Одна из девочек справила на монумент нужду, затем они вырвали и разбросали высаженные у памятника цветы.
В Приморье решили, кого накажут за осквернение мемориала школьницами. Видео © УМВД России по Приморскому краю
В Приморье определились с наказанием в отношении школьниц, осквернивших мемориал Героя России Олега Пешкова. К ответственности привлекут их родителей.
"С подростками и их законными представителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы", — сообщили в УМВД России по Приморскому краю.
Оказалось, одна из девочек уже состоит на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Родители школьниц будут привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Напомним, две школьницы осквернили мемориал Героя России Олега Пешкова в городе Арсеньеве. На мемориале, который расположен на улице Калининской, были вырваны цветы. Их раскидали по территории сквера. Нарушителями оказались несовершеннолетние девочки в возрасте 14 и 15 лет. Одна из них справила нужду на памятник.
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