НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Приморье решили, кого накажут за осквернение мемориала школьницами

Одна из девочек справила на монумент нужду, затем они вырвали и разбросали высаженные у памятника цветы.

16 июня, 01:31

В Приморье решили, кого накажут за осквернение мемориала школьницами. Видео © УМВД России по Приморскому краю

В Приморье определились с наказанием в отношении школьниц, осквернивших мемориал Героя России Олега Пешкова. К ответственности привлекут их родителей.

"С подростками и их законными представителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы", — сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Оказалось, одна из девочек уже состоит на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Родители школьниц будут привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Разделся и бил бутылки: пьяный россиянин осквернил памятник героям ВОВ

Разделся и бил бутылки: пьяный россиянин осквернил памятник героям ВОВ

Напомним, две школьницы осквернили мемориал Героя России Олега Пешкова в городе Арсеньеве. На мемориале, который расположен на улице Калининской, были вырваны цветы. Их раскидали по территории сквера. Нарушителями оказались несовершеннолетние девочки в возрасте 14 и 15 лет. Одна из них справила нужду на памятник.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1