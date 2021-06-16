В Приморье решили, кого накажут за осквернение мемориала школьницами. Видео © УМВД России по Приморскому краю

В Приморье определились с наказанием в отношении школьниц, осквернивших мемориал Героя России Олега Пешкова. К ответственности привлекут их родителей.

"С подростками и их законными представителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы", — сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Оказалось, одна из девочек уже состоит на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Родители школьниц будут привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).