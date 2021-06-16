Россиян предложили допускать к порно через "Госуслуги"

В России выступили с инициативой о разделении порнографии на "незаконную" и "не запрещённую законом". Последнюю причём предлагается разрешать смотреть только совершеннолетним, а доказывать свой возраст они могут с помощью учётной записи на "Госуслугах". С инициативой выступил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр.

Как пишет "Коммерсант", к "незаконной" предлагается отнести детскую порнографию и "явно оскорбительную". К разрешённой же — "натуралистические изображения или описания половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия".

Согласно этой задумке, порносайты должны ввести систему верификации пользователей, чтобы те доказывали свой возраст через "Госуслуги" и получали доступ к "легальному" порно.