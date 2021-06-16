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Россиян предложили допускать к порно через "Госуслуги"

Такой контент хотят разделить на законный и незаконный и к первому открыть доступ совершеннолетним.

16 июня, 00:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России выступили с инициативой о разделении порнографии на "незаконную" и "не запрещённую законом". Последнюю причём предлагается разрешать смотреть только совершеннолетним, а доказывать свой возраст они могут с помощью учётной записи на "Госуслугах". С инициативой выступил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр.

Как пишет "Коммерсант", к "незаконной" предлагается отнести детскую порнографию и "явно оскорбительную". К разрешённой же — "натуралистические изображения или описания половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия".

Согласно этой задумке, порносайты должны ввести систему верификации пользователей, чтобы те доказывали свой возраст через "Госуслуги" и получали доступ к "легальному" порно.

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Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ужесточить наказание за порнографию в Сети. Свою идею парламентарий объяснил ростом преступлений на сексуальной почве.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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