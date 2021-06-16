Австралийский журналист призвал не заблуждаться, что Россия в упадке

Журналист австралийского издания The Australian Адам Крейтон разложил по полочкам, почему миф об "упадке" России не соответствует действительности. Автор приводит данные Джорджтаунского университета, из которых следует, что РФ занимает шестое место в мире по объёму военных исследований и разработок, уделяет приоритетное внимание инвестициям в беспилотные летательные аппараты, автономные транспортные средства и технологии "машинного обучения" для повышения эффективности кибервойны.

"Если теорию проверить на практике, то Россия может даже опередить США и Китай, когда дело дойдёт до оперативного тестирования новых оборонных технологий", — приводит слова автора статьи "ИноСМИ".

Австралийское издание также напоминает о 600 миллиардах долларов валютных резервов России. Финансовые дела страны в относительно хорошем состоянии, в том числе благодаря огромному экспорту энергоносителей (в основном нефти и газа). Таким образом, резюмирует Крейтон, военная и экономическая мощь РФ гарантирует, что страна останется крупным игроком на поколение вперёд и может иметь больший контроль над внушительным количеством ресурсов, даже если слабее других стран по каким-то позициям.