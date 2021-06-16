Fitch спрогнозировало более высокий рост российскому ВВП

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2021 год с 3,3% до 3,7%. Об этом сообщили в самой организации.

"Мы повысили прогноз по России на 2021 год с 3,3% до 3,7% в связи с увеличением добычи нефти и восстановлением потребления в стране", — отметили там.

Аналитики также полагают, что во втором полугодии 2021 года этот показатель ускорится до 5,5%. При этом Fitch сохранило свой прогноз роста ВВП на 2,7% в 2022 году и на 2% в 2023 году.