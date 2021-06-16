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Fitch спрогнозировало более высокий рост российскому ВВП

Агентство объяснило это увеличением добычи нефти и восстановлением потребления в стране после спада эпидемии.

15 июня, 21:15
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2021 год с 3,3% до 3,7%. Об этом сообщили в самой организации.

"Мы повысили прогноз по России на 2021 год с 3,3% до 3,7% в связи с увеличением добычи нефти и восстановлением потребления в стране", — отметили там.

Аналитики также полагают, что во втором полугодии 2021 года этот показатель ускорится до 5,5%. При этом Fitch сохранило свой прогноз роста ВВП на 2,7% в 2022 году и на 2% в 2023 году.

Говоря о мировых показателях, Fitch прогнозирует, что глобальный уровень ВВП вырастет на 6,3% в 2021 году, что на 0,2 п.п. выше мартовского прогноза. Возврат к работе сектора услуг в США и Европе, а также господдержка оказали влияние на пересмотр рейтинга. При этом в агентстве ожидают замедления роста ВВП в 2022 году до 4,3%.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что 2020 год стал самым тяжёлым для глобальной экономики после Второй мировой войны. Глава государства подчёркивал, что России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии. Это произошло благодаря просчитанным, своевременным мерам поддержки. При этом президент призывал всё же держать руку на пульсе, так как факторы нестабильности всё ещё сохраняются и в российской, и в глобальной экономике.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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