Сборная Франции в матче группы F на Евро-2020 со счётом 1:0 одолела немецкую команду. Встреча состоялась в Мюнхене.

Действующие чемпионы мира вышли вперёд на 21-й минуте. Поль Погба выполнил диагональную передачу на левый край штрафной, Люка Эрнандес прострелил в центр, и защитник сборной Германии Матс Хуммельс срезал мяч в свои ворота.

В середине второго тайма испанский арбитр Карлос дель Серро из-за офсайда не засчитал редкий по красоте гол Килиана Мбаппе. Французский нападающий получил мяч в штрафной от Погба, раскачал защитников и поразил дальний угол ворот рикошетом от штанги.

На 85-й минуте был отменён ещё один французский гол. Погба точной передачей отправил в забег по правому флангу Мбаппе, тот прострелил в штрафную, и Карим Бензема в касание поразил пустые ворота. В этом эпизоде также зафиксировали положение "вне игры".

Ранее в другом матче группы F действующие чемпионы Европы португальцы в Будапеште разгромили команду Венгрии со счётом 3:0. Все голы были забиты в концовке встречи. Сначала отличился Рафаэл Геррейру, затем дубль оформил Криштиану Роналду.