"История, о которой не знает никто": Рогозин рассказал, как в США не дали режиссёру снять фильм о космосе

Голливуд просил "Роскосмос" помочь со съёмками, но некие политические силы указали режиссёру, чей корабль надо снимать, а чей не надо.