"История, о которой не знает никто": Рогозин рассказал, как в США не дали режиссёру снять фильм о космосе
Голливуд просил "Роскосмос" помочь со съёмками, но некие политические силы указали режиссёру, чей корабль надо снимать, а чей не надо.
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Американский кинорежиссёр Даг Лайман, который создал множество известных голливудских картин, в том числе "Мистер и миссис Смит", обратился ранее в "Роскосмос" с просьбой помочь снять кино непосредственно в космическом пространстве, рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Однако политическое противостояние между США и Россией вмешалось и в мировой кинематограф.
"Расскажу историю, которую никто не знает. В январе 2020 года к нам обратился известный американский кинорежиссёр Даг Лайман. Они попросились приехать, ознакомиться с нашими возможностями по обеспечению съёмки фильма непосредственно в космическом пространстве", — рассказывает Дмитрий Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".
Рогозин говорит, что для корпорации возможность выхода фильма и рассказа правды о российской космонавтике тоже показалась интересной, договорённость о съёмках была достигнута, но голливудскому режиссёру запретили сотрудничать с Россией.
"Однако в марте мы узнали о том, что некие политические силы запретили американским киношникам делать этот уникальный проект. Им было сказано, к кому надо им пойти и у кого надо снимать. И чей корабль надо снимать. Несмотря на то что это всё будет и дороже, и хуже, и более рискованно", — поделился историей Рогозин.
Ранее Лайф писал, что "Роскосмос" намерен отправлять на МКС учёных. Глава госкорпорации Рогозин уточнил, что подготовка будет сжатой по срокам, но люди науки получат необходимый объём знаний.
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