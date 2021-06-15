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В Госдуме осудили политику Молдавии и Украины в отношении Приднестровья

По мнению российских законодателей, действия этих стран направлены на срыв процесса мирного урегулирования конфликта.

15 июня, 20:41
<p>Фото © ТАСС / Александр Манзюк</p>

Фото © ТАСС / Александр Манзюк

Госдума призывает Кишинёв и Киев к соблюдению ранее достигнутых договорённостей в отношении Приднестровья. В нижней палате российского парламента уверены, что Молдавия и Украина строят планы и действуют в отношении ПМР так, чтобы сорвать процесс урегулирования.

"Государственная дума считает неприемлемыми любые деструктивные и безответственные заявления и действия властей Республики Молдова и Украины, направленные на подрыв действующего формата миротворческой операции, осуждает применение против Приднестровья блокадно-ограничительных мер и заявляет о необходимости скорейшего разблокирования переговорного процесса по урегулированию молдово-приднестровского конфликта на всех уровнях", — указывается в проекте заявления нижней палаты российского парламента, опубликованном в думской электронной базе данных.

Основную тревогу у законодателей вызывает перспектива прекращения транспортного сообщения и снабжения населения Приднестровья, к которой, несмотря на принятые международные обязательства, совместно идут Молдова и Украина. В заявлении также указываются и другие проблемы: блокирование банковских и корреспондентских счетов, ограничение внешнеэкономической деятельности Приднестровья, включая поставку лекарств и медицинских изделий, продуктов питания и прочего.

Провокация и теракт: как Киев и Кишинёв могут попытаться вывести российских миротворцев из Приднестровья

Провокация и теракт: как Киев и Кишинёв могут попытаться вывести российских миротворцев из Приднестровья

Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин ранее отреагировал на заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе миротворческого контингента из Приднестровья. Речь об этом зашла в ходе его большой пресс-конференции в четверг.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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