Лайф узнал возможную причину жестокой расправы над двумя женщинами в посёлке Кокошкино в Новой Москве. По предварительным данным, кровавым палачом является ухажёр матери, 54-летней Екатерины. Мужчина — выходец одной из стран Центральной Азии. Его разозлило, что мать и дочь обидно дразнили его, называя чебуреком, чуркой. Он вспылил, пырнул ножом, потом ещё и ещё, а затем расчётливо попытался замести следы безжалостной казни поджогом.

По данным Лайфа, предполагаемый убийца — это Навруджон Д. (или Новруз) 1994 года рождения. В статусе в соцсетях он писал, что очень любил женщину и почему-то обещал ждать её на том свете. Теперь его статус может смениться на осуждённого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Умышленное убийство двух лиц).

"Мой любимый человек — одна-единственная. Я встретил её в конце своей жизни, я очень рад, печально? Её оставлю в этом мире, буду ждать на том свете", — гласит статус злоумышленника в социальных сетях.