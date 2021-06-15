Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело за надругательство над государственным флагом. Фигурант открыто не указывается, но им может оказаться оперная певица Маргарита Левчук, проживающая в Литве.

"Согласно его материалам, Л. 1990 года рождения, действуя в группе лиц, не позднее 15 июня 2021 года с использованием компьютерной техники изготовила видеозапись со сценами оскорбительных и кощунственных действий в отношении государственной символики: Л. и неустановленное лицо бросили флаг на землю, а затем поместили его в контейнер для мусора", — сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры Белоруссии.

Причиной для этого мог послужить клип на песню Маргариты Левчук "#ЯБАЦЬКА", который певица разместила на своём YouTube-канале.

"Противоправные действия квалифицированы по ст. 370 Уголовного кодекса Республики Беларусь", — уточнили в Генпрокуратуре.

В свою очередь Левчук на своей странице в "Инстаграме" уже сообщила, что именно в отношении неё в Белоруссии завели уголовное дело. Она, иронизируя, призвала своих подписчиков поздравить её с этим событием.

"Поздравляйте! На меня завели уголовку. Как сказал один уважаемый мною адвокат, теперь у каждого настоящего белоруса должно быть уголовное дело. Это уже как знак качества", — написала она.