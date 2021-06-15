Евросоюз анонсировал новые санкции против Белоруссии
Новый пакет ограничительных мер может коснуться почти восьми десятков человек — им запретят въезд в ЕС.
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Очередной пакет санкций против Белоруссии со стороны Евросоюза могут согласовать уже в среду, 16 июня. Это следует из опубликованной повестки заседания постоянных представителей стран – членов ЕС.
В качестве одного из вопросов, в частности, указывается, что будет вынесено решение совета и постановление, касающиеся ограничительных мер в связи с ситуацией в Белоруссии. Данный пункт значится в числе не требующих предварительного обсуждения.
Ранее Лайф рассказывал, что иностранные СМИ анонсировали четвёртый пакет санкций Евросоюза против Белоруссии. Под ограничительные меры попадут судьи и прокуроры, которые работали по делам участников несанкционированных протестов в республике, члены парламента, правительства, представители силовых структур страны.
Решение ЕС ввести очередной пакет индивидуальных санкций и рассмотреть экономические меры против Белоруссии последовало после инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair. Лайнер, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании 23 мая. На его борту находился сооснователь телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан.
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