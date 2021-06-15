Евросоюз анонсировал новые санкции против Белоруссии

Очередной пакет санкций против Белоруссии со стороны Евросоюза могут согласовать уже в среду, 16 июня. Это следует из опубликованной повестки заседания постоянных представителей стран – членов ЕС.

В качестве одного из вопросов, в частности, указывается, что будет вынесено решение совета и постановление, касающиеся ограничительных мер в связи с ситуацией в Белоруссии. Данный пункт значится в числе не требующих предварительного обсуждения.

Ранее Лайф рассказывал, что иностранные СМИ анонсировали четвёртый пакет санкций Евросоюза против Белоруссии. Под ограничительные меры попадут судьи и прокуроры, которые работали по делам участников несанкционированных протестов в республике, члены парламента, правительства, представители силовых структур страны.