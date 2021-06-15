В московской квартире после пожара нашли тела зарезанных матери и дочери

После пожара в одной из квартир поселения Кокошкино в Новой Москве нашли тела двух женщин со следами насильственной смерти. По данным Лайфа, убитые — мать и дочь. От напавшего хозяек пыталась защитить такса, но собаку тоже убили.

Когда пожар в двухкомнатной квартире удалось потушить, спасатели увидели тела 54-летней Екатерины и 22-летней Елизаветы. У матери было восемь ножевых ранений, у дочери — не менее четырёх. Предварительно установлено, что их убили около четырёх часов утра.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц). Обнаружены тела <...> с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений в области туловища. В настоящее время местонахождение подозреваемого установлено", — сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Подозреваемого задержали, он будет доставлен в отделение для проверки на причастность к совершению преступления. По данным Лайфа, это Навруджон Д. 1994 года рождения.