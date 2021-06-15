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В московской квартире после пожара нашли тела зарезанных матери и дочери

Над обеими женщинами была учинена жестокая расправа — обнаружены следы множества ножевых ударов. Хозяек пыталась спасти маленькая такса, но преступник расправился и с домашним питомцем.

15 июня, 19:46
<p>Коллаж © LIFE / Фото © СУ СК РФ по региону / Соцсети</p>

Коллаж © LIFE / Фото © СУ СК РФ по региону / Соцсети

После пожара в одной из квартир поселения Кокошкино в Новой Москве нашли тела двух женщин со следами насильственной смерти. По данным Лайфа, убитые — мать и дочь. От напавшего хозяек пыталась защитить такса, но собаку тоже убили.

Когда пожар в двухкомнатной квартире удалось потушить, спасатели увидели тела 54-летней Екатерины и 22-летней Елизаветы. У матери было восемь ножевых ранений, у дочери — не менее четырёх. Предварительно установлено, что их убили около четырёх часов утра.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц). Обнаружены тела <...> с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений в области туловища. В настоящее время местонахождение подозреваемого установлено", — сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

"Ранил жену с сыном и убил дочь": Под Омском пьяный многодетный отец устроил жестокую расправу над семьёй

"Ранил жену с сыном и убил дочь": Под Омском пьяный многодетный отец устроил жестокую расправу над семьёй

Подозреваемого задержали, он будет доставлен в отделение для проверки на причастность к совершению преступления. По данным Лайфа, это Навруджон Д. 1994 года рождения.

Ранее стало известно о жутком убийстве в Алтайском крае. В одном из частных домов была обнаружена 66-летняя учительница. На неё напали с ножом, нанеся 40 ударов и украв сумочку, телефон и десять тысяч рублей.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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