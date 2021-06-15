Парашютист приземлился прямо на поле перед матчем на Евро-2020

Парашютист приземлился на игровое поле перед матчем Франция – Германия. Видео © Twitter / Max Merrill

В Мюнхене перед стартом матча чемпионата Европы между сборными Франции и Германии на арену прилетел парашютист. Судя по опубликованным в социальных сетях видео, он с трудом смог избежать столкновения с трибунами и задел провода.

Во время этого инцидента футбольные команды уже находились на поле. На куполе у парашютиста был слоган и подпись: "Откажитесь от нефти. Гринпис".