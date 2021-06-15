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Парашютист приземлился прямо на поле перед матчем на Евро-2020

Судя по надписи на крыле, это стало акцией защитников природы. Там указан призыв отказаться от нефти.

15 июня, 20:09

Фото © Twitter / BETTORNADO

Парашютист приземлился на игровое поле перед матчем Франция – Германия. Видео © Twitter / Max Merrill

В Мюнхене перед стартом матча чемпионата Европы между сборными Франции и Германии на арену прилетел парашютист. Судя по опубликованным в социальных сетях видео, он с трудом смог избежать столкновения с трибунами и задел провода.

Во время этого инцидента футбольные команды уже находились на поле. На куполе у парашютиста был слоган и подпись: "Откажитесь от нефти. Гринпис".

В Испании футбольный матч завершился массовой дракой с участием болельщиков

В Испании футбольный матч завершился массовой дракой с участием болельщиков

А ещё в апреле матч Лиги Европы прервался из-за выбежавшего на поле полностью обнажённого фаната. Болельщик появился на поле во время встречи 1/4 финала Лиги Европы между "Гранадой" и "Манчестер Юнайтед".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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