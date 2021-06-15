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Проценко рассказал, сколько в Коммунарке было заболевших ковидом после прививки

Врач подчеркнул: идея вакцинации состоит в том, чтобы организм был готов столкнуться с инфекцией, а не предотвратить её.

15 июня, 20:18
<p>Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы" рассказал о случаях заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 после прививки, пишет RT.

"Могу ссылаться на опыт Коммунарки: на сегодняшний день это 32 тысяч ПЦР-подтверждённых пациентов за полтора года, на текущий момент у нас два пациента находятся в больнице после вакцинации, но не в тяжёлой форме", — сказал Денис Проценко.

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Главврач объяснил, что при попадании коронавируса в организм невакцинированого человека проходит 14 дней, прежде чем иммунная система ответит.

"Эти 14 дней — катастрофа. Поэтому я говорю, что вакцинация позволит в случае инфицирования легче пережить факт болезни," — сказал Проценко.

Врач отметил, идея вакцинации состоит в том, чтобы организм был готов столкнуться с инфекцией, а не предотвратить её. Проценко вновь призвал носить маски и перчатки, а также постоянно менять их.

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Ранее инфекционист раскрыл продолжительность третьей волны коронавируса. По словам Тимакова, она началась ещё в апреле, а пиковые показатели будут сопоставимы с осенним периодом 2020 года.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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