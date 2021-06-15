Проценко рассказал, сколько в Коммунарке было заболевших ковидом после прививки

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы" рассказал о случаях заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 после прививки, пишет RT.

"Могу ссылаться на опыт Коммунарки: на сегодняшний день это 32 тысяч ПЦР-подтверждённых пациентов за полтора года, на текущий момент у нас два пациента находятся в больнице после вакцинации, но не в тяжёлой форме", — сказал Денис Проценко.

Главврач объяснил, что при попадании коронавируса в организм невакцинированого человека проходит 14 дней, прежде чем иммунная система ответит.

"Эти 14 дней — катастрофа. Поэтому я говорю, что вакцинация позволит в случае инфицирования легче пережить факт болезни," — сказал Проценко.

Врач отметил, идея вакцинации состоит в том, чтобы организм был готов столкнуться с инфекцией, а не предотвратить её. Проценко вновь призвал носить маски и перчатки, а также постоянно менять их.