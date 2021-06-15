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Учёные подтвердили эффективность вакцин против всех штаммов коронавируса

Прививки эффективно защищают людей как от тяжёлой формы болезни, так и от летального исхода.

15 июня, 20:56
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалев</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалев

Вакцинация обеспечивает высокий уровень защиты от тяжёлых и летальных форм CoViD-19. Как следует из результатов исследования, проведённого английской эпидемиологической службой Public Health England, это распространяется даже на наиболее опасный "индийский" штамм коронавируса "Дельта".

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на исследование, за неполные два месяца (с 12 апреля по 4 июня включительно) вариант "Дельта" (B.1.617.2) был обнаружен в Великобритании у более чем 14 тысяч человек, среди которых были и ранее уже привитые пациенты. Но профессиональная медицинская помощь понадобилась лишь 166 инфицированным, которые в своём большинстве не были привиты от болезни.

Расчёты показали, что даже один укол вакцины от Pfizer уменьшает вероятность госпитализации с тяжёлой формой CoViD-19 на 94%, а первая прививка оксфордской вакциной от AstraZeneca — на 71%. После второго укола эффективность этих препаратов составила 96% и 92% соответственно.

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Ранее Проценко рассказал о причинах появления новых штаммов коронавируса. Главврач больницы в Коммунарке признался, что ничего не слышал об уникальном московском варианте инфекции.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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