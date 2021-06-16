Главный следователь по делу ЮКОСа умер в Москве

Бывший начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Владимир Лысейко умер в Москве. Об этом сообщил депутат Государственной думы, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Вчера скончался экс-начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Владимир Лысейко", — сказал он, добавив, что прощание пройдёт в пятницу на Троекуровском кладбище.

Как сообщает ТАСС, причиной смерти Лысейко стали осложнения после коронавирусной инфекции нового типа. Известно, что он ранее получил первую дозу вакцины "Спутник V".

Лысейко был следователем по особо важным делам в Генпрокуратуре СССР, после распада Советского Союза работал в следственном управлении Генпрокуратуры России, возглавлял управление Генеральной прокуратуры России по расследованию особо важных дел. Ушёл в отставку в сентябре 2006 года. В период его руководства управлением расследовался целый ряд громких дел, в их числе первое дело в отношении бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также дело владельца "Медиа-Моста" Владимира Гусинского.