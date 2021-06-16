В Госдуме предложили каждый месяц платить школьникам

Для одарённых школьников нужно ввести государственные стипендии, которые будут выплачиваться по всей России. Такое мнение высказал член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин.

"Любая материальная поддержка — это дополнительный стимул. Поэтому стипендии нужно ввести во всех субъектах Российской Федерации и тем самым поддерживать наших школьников. Это позволит в последующем увидеть хороших учёных, хороших преподавателей — тех, кто будет развивать нашу страну", — сказал он, беседуя с Ura.ru.

Березин полагает, что размер подобной выплаты должен определяться на основе опыта тех регионов, где аналогичные стипендии уже выплачиваются. Однако уверен, что поддержка и в три, и в пять, и в 15 или 20 тысяч рублей абсолютно важна и нужна.