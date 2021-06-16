Четвёртый этап продаж туров с кешбэком начался в России
Отправиться в путешествие в любой российский регион можно будет в период с 1 октября по 24 декабря.
Фото © Pixabay
В России начался четвёртый этап продаж туров по стране с кешбэком. Он стартует с 16 июня и продлится до 31 июля. В Ростуризме сообщили, что посетить любой российский регион по данной программе можно с 1 октября по 24 декабря.
Для получения кешбэка необходимо произвести оплату картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности этой платёжной системы. На неё же в течение пяти дней вернётся 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Количество аналогичных трансакций неограниченное.
Напомним, первый этап программы туристического кешбэка был реализован в прошлом году. Такой возможностью воспользовалось более 50 тысяч человек, купив туров на 1,4 миллиарда рублей. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды. Второй этап продаж туров с кешбэком стартовал в октябре, при этом почти треть новогодних бронирований в России была оформлена в рамках этой программы.
Комментариев: 0