В Москве проверили, как рестораны и кафе соблюдают запрет на ночную работу
В ходе рейда выявили одно нарушение, которое может привести к крупному штрафу, и вынесли одно устное предупреждение.
В Москве проверили, как рестораны и кафе соблюдают запрет на ночную работу. Видео © LIFE
В Москве провели проверку работы общепита в условиях введения новых ограничительных мер, связанных с коронавирусом. По итогам проверки было выявлено всего одно нарушение.
"Нами был проведён рейд на соблюдение закрытия обслуживания с 23:00 до 6:00. Нарушение было выявлено по адресу Большая Лубянка, 30/2. Там не был предъявлен чек о предоставлении услуг после 23:00", — сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций города Москвы Алексей Кацуба.
Речь о заведении "Паста и баста". Корреспондент Лайфа наблюдал там посетителей после 23:00. На замечание инспектора сотрудники ответили, что не могут выгнать гостей, пока они едят. Кацуба уточнил, что в случае подтверждения факта нарушения на заведение будет наложен административный штраф в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей.
Также в ходе проверки было вынесено одно устное предупреждение ресторану "Макдональдс" на Чистых прудах. Заведение уже работало только навынос, присутствовала разметка, устанавливающая социальную дистанцию, но она не соблюдалась посетителями.
Напомним, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин ввёл ряд ограничений из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице. Кроме того, он объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, длинные выходные в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.
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