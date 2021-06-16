В Москве проверили, как рестораны и кафе соблюдают запрет на ночную работу. Видео © LIFE

В Москве провели проверку работы общепита в условиях введения новых ограничительных мер, связанных с коронавирусом. По итогам проверки было выявлено всего одно нарушение.

"Нами был проведён рейд на соблюдение закрытия обслуживания с 23:00 до 6:00. Нарушение было выявлено по адресу Большая Лубянка, 30/2. Там не был предъявлен чек о предоставлении услуг после 23:00", — сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций города Москвы Алексей Кацуба.

Речь о заведении "Паста и баста". Корреспондент Лайфа наблюдал там посетителей после 23:00. На замечание инспектора сотрудники ответили, что не могут выгнать гостей, пока они едят. Кацуба уточнил, что в случае подтверждения факта нарушения на заведение будет наложен административный штраф в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей.

Также в ходе проверки было вынесено одно устное предупреждение ресторану "Макдональдс" на Чистых прудах. Заведение уже работало только навынос, присутствовала разметка, устанавливающая социальную дистанцию, но она не соблюдалась посетителями.