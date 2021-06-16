Израиль нанёс удары по объектам ХАМАС в Газе

Израильские истребители нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа. Это стало ответом на запуск воздушных шаров с прикрепленными горючими веществами и взрывчаткой, сообщили в пресс-службе армии.

"За истекшие сутки многочисленные воздушные шары с закрепленной взрывчаткой и горючими веществами были запущены из сектора Газа в сторону территории Израиля с целью поджогов", — сообщили в Армии обороны Израиля.