Израиль нанёс удары по объектам ХАМАС в Газе
Ещё не прошло и месяца с момента вступления в силу перемирия между конфликтующими сторонами. В ходе прежнего обострения счёт выпущенных ракет шёл на тысячи.
Фото © ТАСС \ Zuma
Израильские истребители нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа. Это стало ответом на запуск воздушных шаров с прикрепленными горючими веществами и взрывчаткой, сообщили в пресс-службе армии.
"За истекшие сутки многочисленные воздушные шары с закрепленной взрывчаткой и горючими веществами были запущены из сектора Газа в сторону территории Израиля с целью поджогов", — сообщили в Армии обороны Израиля.
Напомним, в ночь на 21 мая в силу вступило перемирие между Израилем и ХАМАС. Обмен ракетными ударами продолжался более десяти дней. Со стороны сектора Газа было выпущено несколько тысяч снарядов. Активную посредническую роль играл Египет. Лайф рассказывал, что давление на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху оказывал и президент США Джо Байден.
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