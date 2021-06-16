НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Сеть слили дизайн новой операционной системы Windows 11

СМИ подтвердили, что снимки экрана являются подлинными. Предполагается, что большая часть наработок Windows 10X перекочует в новую ОС.

15 июня, 22:44
<p>Скриншот © LIFE. Фото © <a href="https://tieba.baidu.com/p/7405731991?utm_source=ixbtcom" target="_blank" rel="noopener noreferrer">baidu.com </a></p>

Скриншот © LIFE. Фото © baidu.com

  • Дизайн новой операционной системы Windows 11. Фото © baidu
    Дизайн новой операционной системы Windows 11. Фото © baidu
  • Дизайн новой операционной системы Windows 11. Фото © baidu
    Дизайн новой операционной системы Windows 11. Фото © baidu

Дизайн новой операционной системы Windows 11. Фото © baidu

1 / 2

Изображения с дизайном новой операционной системы Microsoft Windows 11 появились в Сети раньше официальной презентации. Согласно снимкам с китайского портала Baidu, новый пользовательский интерфейс и кнопка меню "Пуск" напоминают Windows 10X, выпуск которой ранее был отменён.

Меню "Пуск" — упрощённая версия нынешней, без живых плиток — расположено теперь по центру. В него включены закреплённые приложения и возможность быстро выключать или перезапускать устройство. Операционная система обозначена как Windows 11 Pro. The Verge подтверждает, что снимки экрана являются подлинными. Предполагается, что большая часть наработок Windows 10X перекочует в новую операционную систему. Специальное мероприятие по Windows с презентацией следующей ОС состоится в Microsoft 24 июня.

Названы самые популярные операционные системы для компьютеров. На втором месте совсем странная

Названы самые популярные операционные системы для компьютеров. На втором месте совсем странная

Ранее Лайф писал, что из-за уязвимости ПО Microsoft оказались под угрозой десятки тысяч компаний в марте этого года.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1