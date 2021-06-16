В Сеть слили дизайн новой операционной системы Windows 11





Изображения с дизайном новой операционной системы Microsoft Windows 11 появились в Сети раньше официальной презентации. Согласно снимкам с китайского портала Baidu, новый пользовательский интерфейс и кнопка меню "Пуск" напоминают Windows 10X, выпуск которой ранее был отменён.

Меню "Пуск" — упрощённая версия нынешней, без живых плиток — расположено теперь по центру. В него включены закреплённые приложения и возможность быстро выключать или перезапускать устройство. Операционная система обозначена как Windows 11 Pro. The Verge подтверждает, что снимки экрана являются подлинными. Предполагается, что большая часть наработок Windows 10X перекочует в новую операционную систему. Специальное мероприятие по Windows с презентацией следующей ОС состоится в Microsoft 24 июня.