Супруга осуждённого блогера Алексея Навального заявила, что ей якобы не разрешают длительные свидания с мужем. Об этом она сообщила в "Инстаграме" после короткого свидания с супругом. По версии Навальной, "Алексей уже столько сидит, что классно было бы и на длительное попасть, но его не дают".

Пост на Instagram / yulia_navalnaya

Это заявление на канале политического обозревателя Илиаса Меркури прокомментировал бывший заместитель губернатора Кировской области Сергей Карнаухов. Он напомнил, что в соответствии с Уголовно-исправительным кодексом предоставляются "длительные свидания продолжительностью трое суток на территории исправительного учреждения". Карнаухов добавил, что обычно для таких свиданий предоставляют очень хорошие условия.

Навальную уличили в обмане по поводу недопуска на длительные свидания к мужу. Видео © youtube.com/c/imerkouri

"Ерунда, конечно", — прокомментировал Карнаухов слова Навальной о "недопуске" её на свидания.

Ситуацию дополнил телеграм-канал "Опер пишет". Там пояснили, что Навальный имеет право на длительное свидание, но для этого его супруга должна дать ответ на запрос от адвокатов — формально пояснить, когда ей было бы удобно приехать и провести с ним два дня. Отмечается, что "Навальный уже отправлял Юлии такой запрос, однако жена по какой-то причине так и не ответила на него, приехав срочно с дочерью к колонии всего на пару часов".

Напомним, Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Кроме того, суд отклонил апелляцию на приговор Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Приговор оставили без изменения — штраф в размере 850 тысяч рублей.