Главу Республики Коми госпитализировали с коронавирусом. Видео © vk.com / vladimiruiba

Глава Республики Коми Владимир Уйба госпитализирован с коронавирусом. Он записал видеообращение к жителям вверенного ему региона, в котором сообщил, что был привит "Спутником V".

"Я всё-таки заболел коронавирусом, нахожусь сейчас в палате в инфекционной больнице республиканской. Я привился "Спутником V" в феврале этого года, получил достаточно высокий титр антител — и вот повторное заражение", — сказал он на видео, которое было опубликовано в соцсети "ВКонтакте".

Уйба отметил, что если бы не вакцинация, то выявленный уровень заражения дал бы серьёзные последствия, болезнь протекала бы в тяжёлой форме. Он призвал всех прививаться, чтобы избежать осложнений при заражении.