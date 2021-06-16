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"Нужно прививаться": Главу Коми госпитализировали с коронавирусом

Сейчас Владимир Уйба находится в инфекционной палате республиканской больницы.

15 июня, 21:58

Фото © ВКонтакте / Владимир Уйба

Главу Республики Коми госпитализировали с коронавирусом. Видео © vk.com / vladimiruiba

Глава Республики Коми Владимир Уйба госпитализирован с коронавирусом. Он записал видеообращение к жителям вверенного ему региона, в котором сообщил, что был привит "Спутником V".

"Я всё-таки заболел коронавирусом, нахожусь сейчас в палате в инфекционной больнице республиканской. Я привился "Спутником V" в феврале этого года, получил достаточно высокий титр антител — и вот повторное заражение", — сказал он на видео, которое было опубликовано в соцсети "ВКонтакте".

Уйба отметил, что если бы не вакцинация, то выявленный уровень заражения дал бы серьёзные последствия, болезнь протекала бы в тяжёлой форме. Он призвал всех прививаться, чтобы избежать осложнений при заражении.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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