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"Всё готово": МИД показал, в каких условиях сегодня пройдут переговоры Путина и Байдена

15 июня, 21:21
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MID_RF" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Фото © Twitter / МИД России

В Женеве уже всё готово для встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Об этом в своём микроблоге в "Твиттере" сообщило Министерство иностранных дел РФ и опубликовало фотографию комнаты, где будут беседовать лидеры двух стран.

"К переговорам всё готово: вот здесь завтра будут разговаривать президенты России и США В.В. Путин и Дж. Байден", — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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