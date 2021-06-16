"Всё готово": МИД показал, в каких условиях сегодня пройдут переговоры Путина и Байдена
Фото © Twitter / МИД России
В Женеве уже всё готово для встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Об этом в своём микроблоге в "Твиттере" сообщило Министерство иностранных дел РФ и опубликовало фотографию комнаты, где будут беседовать лидеры двух стран.
"К переговорам всё готово: вот здесь завтра будут разговаривать президенты России и США В.В. Путин и Дж. Байден", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года.
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