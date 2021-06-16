В Женеве уже всё готово для встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Об этом в своём микроблоге в "Твиттере" сообщило Министерство иностранных дел РФ и опубликовало фотографию комнаты, где будут беседовать лидеры двух стран.

"К переговорам всё готово: вот здесь завтра будут разговаривать президенты России и США В.В. Путин и Дж. Байден", — говорится в сообщении ведомства.