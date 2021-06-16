Учёные обнаружили первые случаи ковида в США ещё в 2019 году
То есть куда раньше срока, когда официально были выявлены первые заражённые. В то время даже о самом вирусе открыто не сообщалось.
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Первые заболевшие CoViD-19 появились в США раньше официально объявленных данных по коронавирусу. Случаи заражения обнаружены ещё в декабре 2019 года, заявили американские учёные на основании исследования заборов крови.
"Результаты этого отчёта предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла присутствовать в США раньше, чем считалось", — говорится в пресс-релизе Национальных институтов здравоохранения (NIH).
После изучения 24 тысяч образцов крови, предоставленных жителями 50 штатов в период с 2 января по 18 марта 2020 года, выяснилось, что антитела у некоторых американцев появились в крови уже в начале января, а это значит, что заболели CoViD-19 они раньше официально объявленных зафиксированных случаев. По данным Университета Хопкинса, более 33,3 миллиона заражённых выявлено в США с начала пандемии.
Ранее Лайф сообщал, что выявлены новые основные симптомы CoViD-19. В случае с "индийским" штаммом коронавируса они похожи на проявление обычной простуды.
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