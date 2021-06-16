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В ряде стран сообщили о сбоях в работе Twitter

Неполадки наблюдаются на сайте и в мобильных приложениях для разных операционных систем.

15 июня, 22:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В ряде стран наблюдается сбой в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно данным сервиса, основной поток жалоб поступает из США и Великобритании. Пользователи жалуются на работу сайта, а также на сбои в приложениях для мобильных операционных систем. В частности, неполадки наблюдаются на iPhone, iPad и устройствах, работающих на Android.

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Напомним, что в начале июня пользователи также сообщали о глобальном сбое на популярных сайтах. Россияне тоже столкнулись с проблемой подключения к нескольким иностранным сервисам.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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