В ряде стран сообщили о сбоях в работе Twitter
Неполадки наблюдаются на сайте и в мобильных приложениях для разных операционных систем.
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В ряде стран наблюдается сбой в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Согласно данным сервиса, основной поток жалоб поступает из США и Великобритании. Пользователи жалуются на работу сайта, а также на сбои в приложениях для мобильных операционных систем. В частности, неполадки наблюдаются на iPhone, iPad и устройствах, работающих на Android.
Напомним, что в начале июня пользователи также сообщали о глобальном сбое на популярных сайтах. Россияне тоже столкнулись с проблемой подключения к нескольким иностранным сервисам.
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