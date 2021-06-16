В ряде стран сообщили о сбоях в работе Twitter

В ряде стран наблюдается сбой в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно данным сервиса, основной поток жалоб поступает из США и Великобритании. Пользователи жалуются на работу сайта, а также на сбои в приложениях для мобильных операционных систем. В частности, неполадки наблюдаются на iPhone, iPad и устройствах, работающих на Android.