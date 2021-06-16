Игру Cyberpunk 2077 обнаружили в магазине PlayStation Store. Оказывается, компания Sony предоставила геймерам возможность добавлять тайтл в "список желаний", а значит, игру можно будет скоро приобрести на этой платформе, отмечает агентство Bloomberg. Одним из первых восстановленную страницу заметил автор Twitter-аккаунта PlaystationSize.

"Мы можем ожидать, что игра вернётся в магазин PSN в ближайшие дни!", — написал он в своём аккаунте.

Ранее Cyberpunk 2077 была удалена из-за технических проблем. Теперь же акции создателя игры, польской гейм-студии CD Project, выросли на Варшавской фондовой бирже. Как отмечает агентство, некоторые аналитики удивлены масштабом реакции рынка, учитывая слабые продажи игры на других платформах в первом квартале.

А пока Cyberpunk 2077 можно найти по названию через поиск PlayStation Store с бейджем "Только что анонсировано" (Just Announced). Сами создатели игры CD Projekt RED пока не комментируют возвращение тайтла в магазин Sony.