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Cyberpunk 2077 обнаружили в магазине PlayStation Store

Первым её заметил блоггер. И действительно, игру можно найти по названию через поиск с бейджем "Только что анонсировано" (Just Announced).

15 июня, 23:24
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/PlaystationSize" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@PlaystationSize</a></p>

Фото © Twitter / @PlaystationSize

Игру Cyberpunk 2077 обнаружили в магазине PlayStation Store. Оказывается, компания Sony предоставила геймерам возможность добавлять тайтл в "список желаний", а значит, игру можно будет скоро приобрести на этой платформе, отмечает агентство Bloomberg. Одним из первых восстановленную страницу заметил автор Twitter-аккаунта PlaystationSize.

"Мы можем ожидать, что игра вернётся в магазин PSN в ближайшие дни!", — написал он в своём аккаунте.

Ранее Cyberpunk 2077 была удалена из-за технических проблем. Теперь же акции создателя игры, польской гейм-студии CD Project, выросли на Варшавской фондовой бирже. Как отмечает агентство, некоторые аналитики удивлены масштабом реакции рынка, учитывая слабые продажи игры на других платформах в первом квартале.

А пока Cyberpunk 2077 можно найти по названию через поиск PlayStation Store с бейджем "Только что анонсировано" (Just Announced). Сами создатели игры CD Projekt RED пока не комментируют возвращение тайтла в магазин Sony.

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Ранее Лайф сообщал, что игра с Киану Ривзом была безапелляционно удалена из-за сбоев и технического несовершенства, Sony вернула средства всем, кто уже её приобрёл. Что примечательно, релиз новинки и так выдался одним из самых многострадальных. Ему предшествовали долгие годы ожидания, ведь она была анонсирована ещё в 2012 году.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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