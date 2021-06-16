Алиса Казьмина, бывшая жена известного футболиста Андрея Аршавина, опубликовала пост в "Инстаграме", где попросила прощения у родных и призналась, что больше нет сил жить и идти вперёд. Действительно, вместе с разводом женщина как будто рухнула в чёрную яму: скандалы и болезни — одно за другим. Аутоиммунный некроз лица, из-за которого она лишилась носа, постоянные операции, панкреатит и кома, ковид с осложнением, язвы от пролежней — и всё это за год.

"Ничего не получается у меня, ни со здоровьем, ни с самой жизнью, я почти дохожу до двери, как она закрывается. И сегодня закрылась последняя. Я за все грехи заплатила сполна. И просила прощения. Не просила у бабули. Знаю, что будет расстроена, она очень сильная по жизни. Но у меня опустились руки", — написала Казьмина.

В своём обращении экс-супруга Аршавина просит простить её за то, что не смогла обеспечить жильём своих родных. Напомним, что бывший муж и его мать выселяют Казьмину из дома. Речь идёт об особняке, который находится в посёлке Коломяги под Санкт-Петербургом. Суд удовлетворил иск пенсионерки — матери футболиста Татьяны — о выселении бывшей невестки и внучки из семейного особняка.

"Я уже год больна, с разрезанным лицом, без абсолютного здоровья, без сил, потому отобрала полностью собственную жизнь своей мамы, посадив возле себя, теперь и остались на улице. Прости, бабушка, что я совсем забросила тебя, простите, дети, что так и не смогла выздороветь и обеспечить и сохранить вам достойную жизнь. Да хотя бы просто дать вам жильё. Это на сегодняшний день мой последний пост. И фото. Простите", — пишет Алиса.