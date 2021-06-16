"Я больше не могу": Экс-жена Аршавина написала "последний пост", попросив у родных прощения
Алиса Казьмина призналась, что у неё больше нет сил бороться и за всё она уже заплатила сполна. Женщина сокрушается, что не смогла обеспечить достойные условия семье, в том числе жильё.
Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb
Алиса Казьмина, бывшая жена известного футболиста Андрея Аршавина, опубликовала пост в "Инстаграме", где попросила прощения у родных и призналась, что больше нет сил жить и идти вперёд. Действительно, вместе с разводом женщина как будто рухнула в чёрную яму: скандалы и болезни — одно за другим. Аутоиммунный некроз лица, из-за которого она лишилась носа, постоянные операции, панкреатит и кома, ковид с осложнением, язвы от пролежней — и всё это за год.
"Ничего не получается у меня, ни со здоровьем, ни с самой жизнью, я почти дохожу до двери, как она закрывается. И сегодня закрылась последняя. Я за все грехи заплатила сполна. И просила прощения. Не просила у бабули. Знаю, что будет расстроена, она очень сильная по жизни. Но у меня опустились руки", — написала Казьмина.
В своём обращении экс-супруга Аршавина просит простить её за то, что не смогла обеспечить жильём своих родных. Напомним, что бывший муж и его мать выселяют Казьмину из дома. Речь идёт об особняке, который находится в посёлке Коломяги под Санкт-Петербургом. Суд удовлетворил иск пенсионерки — матери футболиста Татьяны — о выселении бывшей невестки и внучки из семейного особняка.
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"Я уже год больна, с разрезанным лицом, без абсолютного здоровья, без сил, потому отобрала полностью собственную жизнь своей мамы, посадив возле себя, теперь и остались на улице. Прости, бабушка, что я совсем забросила тебя, простите, дети, что так и не смогла выздороветь и обеспечить и сохранить вам достойную жизнь. Да хотя бы просто дать вам жильё. Это на сегодняшний день мой последний пост. И фото. Простите", — пишет Алиса.
Поклонники не остались равнодушными и всячески попытались поддержать женщину. Напомнили ей о детях, ради которых она должна жить. "Я так понимаю, очередной суд за дом проигран?! Отсюда такое уныние, прощание с жизнью и детьми. Алиса, помните, что вам там, куда вы сейчас мысленно собрались, ничего не понадобится. А вашим детям всё достанется по итогу", — пытаются вразумить Казьмину подписчики. Кстати, ещё три дня назад женщина писала в своём блоге, что едет в Москву и "больше никаких слёз, уныния, только позитивная беседа и хороший настрой".
Ранее Лайф писал, что Алиса Казьмина выложила в "Инстаграме" видео, на котором дочь делает ей перевязку, и отметила, что девочка очаровала доктора и медсестёр. Медик рассказала Лайфу, что вторичная инфекция Аршавиной приведёт к летальному исходу. Напомним, Алисе пришлось бороться ещё и с тяжёлым аутоиммунным некрозом, который разъедал её лицо. Затем она попала в клинику с острым панкреатитом, из-за чего её пришлось ввести в искусственную кому. А после у неё диагностировали коронавирус с осложнением.
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