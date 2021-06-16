Учёные обнаружили необычный способ защиты от ковида

Самая обыкновенная простуда может защитить человека от заражения CoViD-19. К такому выводу пришли учёные из Йельского университета. Как сообщает Daily Mail, механизм прост: лёгкое заболевание может активизировать иммунную систему.

Специалисты вырастили в лаборатории ткань дыхательных путей. После заразили её вызывающим простуду риновирусом, а уже затем коронавирусом. После контакта с риновирусом произошла активация иммунной системы, которая остановила распространение SARS-CoV-2.

Полученные результаты, по мнению учёных, показывают, что вирусы простуды могут стать отправной точкой для потенциальных методов лечения CoViD-19, и позволяют по-новому взглянуть на взаимодействие вирусов.