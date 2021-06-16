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Учёные обнаружили необычный способ защиты от ковида

По утверждению учёных, открытие может сделать прорыв в способах лечения болезни.

15 июня, 23:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Самая обыкновенная простуда может защитить человека от заражения CoViD-19. К такому выводу пришли учёные из Йельского университета. Как сообщает Daily Mail, механизм прост: лёгкое заболевание может активизировать иммунную систему.

Специалисты вырастили в лаборатории ткань дыхательных путей. После заразили её вызывающим простуду риновирусом, а уже затем коронавирусом. После контакта с риновирусом произошла активация иммунной системы, которая остановила распространение SARS-CoV-2.

Полученные результаты, по мнению учёных, показывают, что вирусы простуды могут стать отправной точкой для потенциальных методов лечения CoViD-19, и позволяют по-новому взглянуть на взаимодействие вирусов.

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Ранее врачи рассказали, как изменилась болезнь CoViD-19. По словам практикующих специалистов, некоторые перемены в лечении действительно произошли, но с мутациями коронавируса они их пока не связывают.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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