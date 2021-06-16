Врач объяснил, чем различаются антитела после CoViD-19 и прививки

Антитела, вырабатываемые после привития вакциной, действуют более целенаправленно, рассказал главный врач медцентра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков. Так, "Спутник V" формирует защиту против S-белка, который более значим для агрессивности вирусной инфекции.

"Например, для коронавирусной инфекции значимым является S-белок. И вакцина формирует антитела непосредственно к определённому белку, к S-белку, чтобы коронавирус к нам не внедрился", — уточнил Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik.

Иммунолог добавил, что прививка формирует более качественные антитела — в связи с тем, что вирусная приманка попадает в ещё здоровый организм, а значит, на не ослабленную болезнью иммунную систему.

"После болезни хорошие антитела бывают тогда, когда человек переболел в среднетяжёлой форме. При тяжёлой форме болезни коронавирус как раз обходит иммунитет, даже не всегда формируются антитела. А при прививке иммунная защита формируется целенаправленно — начиная от выработки антител к определённому антигену и заканчивая формированием клеточной памяти", — сказал Евгений Тимаков.

При этом врач заверяет, что конфликта между антителами обоих видов происхождения быть не может. И если титр достаточно высок, то в ближайшие полгода после перенесённого заболевания нет смысла прививаться.