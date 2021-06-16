Привыкли терпеть: Психолог пояснила, почему некоторые боятся больших доходов
По её мнению, людям кажется, что работать на одном месте на протяжении нескольких лет даже за маленькую зарплату — это стабильность.
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Готовность годами трудиться на низкооплачиваемой работе и не пытаться поменять свой уровень жизни к лучшему указывает на психологические проблемы человека. Так считает психолог Юлия Зюганова.
"Первая причина — наш менталитет. Большинство людей выросли в семьях, где мамы и папы, бабушки и дедушки всю жизнь проработали на одном месте, жаловались на низкую зарплату, но терпели. Именно установка "терпи" является корнем проблемы", — сказала она в беседе с агентством "Прайм".
Второй причиной психолог называет страх перемен и риск падений. Очень многие люди, которых воспитывали с установкой "не проиграй" и ей подобными, живут в постоянном страхе провала. При этом истинный успех строится только из череды провалов, которые человек должен совершать, наживая опыт. В зоне комфорта роста нет.
"Третья причина — страх денег. Все мы родом из детства, и именно там формируются наши взгляды на социум и общество. Если родители в какие-то моменты теряли деньги (пусть даже незначительную сумму) и устраивали из этого большую драму, ребёнок впитает в себя страх потерять материальное", — отмечает Зюганова.
Она рассказала и о комплексе бедности, который также формируется в детстве. С ним люди склонны обвинять в неудачах других. Также они уверены, что если кто-то добился успеха, то ему просто повезло.
Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал, как можно победить бедность в России за три-четыре года. Он уверен, что социальные реформы в стране следует проводить без революций.
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