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Привыкли терпеть: Психолог пояснила, почему некоторые боятся больших доходов

По её мнению, людям кажется, что работать на одном месте на протяжении нескольких лет даже за маленькую зарплату — это стабильность.

16 июня, 01:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Готовность годами трудиться на низкооплачиваемой работе и не пытаться поменять свой уровень жизни к лучшему указывает на психологические проблемы человека. Так считает психолог Юлия Зюганова.

"Первая причина — наш менталитет. Большинство людей выросли в семьях, где мамы и папы, бабушки и дедушки всю жизнь проработали на одном месте, жаловались на низкую зарплату, но терпели. Именно установка "терпи" является корнем проблемы", — сказала она в беседе с агентством "Прайм".

Второй причиной психолог называет страх перемен и риск падений. Очень многие люди, которых воспитывали с установкой "не проиграй" и ей подобными, живут в постоянном страхе провала. При этом истинный успех строится только из череды провалов, которые человек должен совершать, наживая опыт. В зоне комфорта роста нет.

"Третья причина — страх денег. Все мы родом из детства, и именно там формируются наши взгляды на социум и общество. Если родители в какие-то моменты теряли деньги (пусть даже незначительную сумму) и устраивали из этого большую драму, ребёнок впитает в себя страх потерять материальное", — отмечает Зюганова.

Она рассказала и о комплексе бедности, который также формируется в детстве. С ним люди склонны обвинять в неудачах других. Также они уверены, что если кто-то добился успеха, то ему просто повезло.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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