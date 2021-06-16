Российский секс-символ 90-х "пополнил армию ковидных"

Народный артист РФ, актёр и режиссёр, звезда и "секс-символ" 90-х Андрей Соколов сообщил своим поклонникам, что "пополнил армию ковидных". Он привёл в своём аккаунте фото с положительным результатом теста и отметил, что болеет не первый день.

"Самочувствие в самый первый день было не очень, сейчас категорически в лучшую сторону. Прорвёмся", — написал артист в своём аккаунте в "Инстаграме".

Поклонники адресовали ему множество пожеланий быстрого выздоровления, снабдив их рекомендациями вроде "Чай с малиной и лимоном как можно чаще — и всё будет хорошо". А также забеспокоились, не слишком ли легкомысленно 58-летний актёр, находящийся, по сути, в группе риска, относится к своему самочувствию: "Очень коварная зараза! Будьте бдительны! Даёт передышку, ты радуешься, что становится легче, а всё с новой силой!"