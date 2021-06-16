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Российский секс-символ 90-х "пополнил армию ковидных"

Андрей Соколов признался, что болеет не первый день, уже чувствует себя лучше, на что поклонники рекомендовали 58-летнему артисту быть более бдительным в отношении инфекции.

16 июня, 01:10
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B-b2i4bIqF_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">andreysokolov.as</a></p>

Фото © Instagram / andreysokolov.as

Народный артист РФ, актёр и режиссёр, звезда и "секс-символ" 90-х Андрей Соколов сообщил своим поклонникам, что "пополнил армию ковидных". Он привёл в своём аккаунте фото с положительным результатом теста и отметил, что болеет не первый день.

"Самочувствие в самый первый день было не очень, сейчас категорически в лучшую сторону. Прорвёмся", — написал артист в своём аккаунте в "Инстаграме".

Поклонники адресовали ему множество пожеланий быстрого выздоровления, снабдив их рекомендациями вроде "Чай с малиной и лимоном как можно чаще — и всё будет хорошо". А также забеспокоились, не слишком ли легкомысленно 58-летний актёр, находящийся, по сути, в группе риска, относится к своему самочувствию: "Очень коварная зараза! Будьте бдительны! Даёт передышку, ты радуешься, что становится легче, а всё с новой силой!"

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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