Российский секс-символ 90-х "пополнил армию ковидных"
Андрей Соколов признался, что болеет не первый день, уже чувствует себя лучше, на что поклонники рекомендовали 58-летнему артисту быть более бдительным в отношении инфекции.
Фото © Instagram / andreysokolov.as
Народный артист РФ, актёр и режиссёр, звезда и "секс-символ" 90-х Андрей Соколов сообщил своим поклонникам, что "пополнил армию ковидных". Он привёл в своём аккаунте фото с положительным результатом теста и отметил, что болеет не первый день.
"Самочувствие в самый первый день было не очень, сейчас категорически в лучшую сторону. Прорвёмся", — написал артист в своём аккаунте в "Инстаграме".
Поклонники адресовали ему множество пожеланий быстрого выздоровления, снабдив их рекомендациями вроде "Чай с малиной и лимоном как можно чаще — и всё будет хорошо". А также забеспокоились, не слишком ли легкомысленно 58-летний актёр, находящийся, по сути, в группе риска, относится к своему самочувствию: "Очень коварная зараза! Будьте бдительны! Даёт передышку, ты радуешься, что становится легче, а всё с новой силой!"
Ранее Лайф писал, что спрогнозирована продолжительность третьей волны коронавируса. Пиковые показатели будут сопоставимы с осенним периодом 2020 года.
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