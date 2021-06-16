Количество пытающихся списать во время экзамена на водительские права увеличилось вдвое. Речь идёт лишь о выявленных фактах. В ГИБДД рассказали, что недобросовестные кандидаты в водители прибегают к различным уловкам, чтобы прикрыть отсутствие знаний.

"Кандидаты в водители, пытаясь успешно сдать тестирование, размещают технические устройства в медицинских масках, на одежде и даже в обуви", — говорится в ответе столичного Управления Госавтоинспекции на соответствующий запрос РИА "Новости".

В этом году уже выявили 18 фактов списывания на экзамене. Это больше показателя аналогичного периода прошлого года в два с половиной раза.

В Госавтоинспекции напомнили, что за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, то есть за списывание при помощи гаджетов, предусмотрена уголовная ответственность по статье 138.1 УК РФ. Также там обратили внимание на тот факт, что все помещения, где проходит экзамен, оборудованы видеокамерами.