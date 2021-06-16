Генсек НАТО призвал к контролю над гиперзвуковым оружием

Генсек НАТО Йен Столтенберг призвал Россию, Китай, США и другие ведущие мировые державы пересмотреть сотрудничество по контролю над новыми видами вооружений, в том числе гиперзвуковыми и автономными системами, особенно ввиду отсутствия ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), из которого Вашингтон вышел в августе 2019 года, обвинив Москву в несоблюдении соглашения.

"Когда видишь фундаментальные изменения в технологиях, применяемых в военной области, то понимаешь, что нужно заниматься вопросом о том, как сформировать значимые соглашения в сфере контроля над вооружениями, ориентированные на такие новые оружейные системы", — приводит ТАСС слова генсека НАТО на брифинге для вашингтонской Группы военных обозревателей.

Он подчеркнул необходимость гарантий, что Китай станет участником таких договорённостей. Генсек также выразил надежду на прогресс в сфере контроля, в том числе вооружения, касающегося новых разрушительных технологий. По его словам, участники саммита НАТО, состоявшегося в понедельник, "активно поддержали то, что президент Байден и президент Путин встречаются" в Женеве и "что контроль над вооружениями занимает первые строчки" в их повестке дня.

"Мы приветствуем решение США и России продлить новый ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, в РФ более известный как СНВ-3. — Прим. ред.). Но это только первый шаг", — сказал Столтенберг.