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Глава МИД Украины предрёк сложные времена из-за России

Виной всему опять Москва, которая "теперь пытается обойти Украину" за счёт нового газопровода.

16 июня, 01:58
<p>Фото © ТАСС / Анна Марченко</p>

Фото © ТАСС / Анна Марченко

Для украинской газотранспортной системы в ближайшие несколько лет настанут сложные времена. Такое мнение высказал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, имея в виду скорый запуск газопровода "Северный поток – 2", который снизит зависимость России и Европы от поставок топлива через Украину.

"Ближайшие несколько лет будут довольно сложными для газотранспортной системы Украины. Текущее соглашение о транзите с "Газпромом" предусматривает резервирование украинской мощности ГТС до конца 2024 года", — заявил Кулеба в интервью венгерскому изданию Ceenergy News.

Он также признал, что потеря доходов от транзита будет болезненной для украинского бюджета. По его словам, Украина вкладывает огромные силы в превращение Центральной Европы в "оплот европейской энергетической безопасности". При этом он обвинил Россию в том, что она якобы в течение многих лет пыталась дискредитировать Украину как "надёжного партнёра" по транзиту газа, а теперь стремится "обойти" её с помощью "Северного потока – 2".

"Мы понимаем стремление европейских государств диверсифицировать свои поставки газа. В то же время мы считаем полезным поддерживать транзит газа через Украину, получая часть импорта, скажем, по "Турецкому потоку", — добавил министр.

На Украине рассказали, как страна сможет заработать на "Северном потоке – 2"

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А недавно глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" якобы может привести к началу полномасштабной войны. По его мнению, завершение Россией данного проекта будет означать, что "пророссийская позиция продвигается за счёт Запада".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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