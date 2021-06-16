Глава МИД Украины предрёк сложные времена из-за России

Для украинской газотранспортной системы в ближайшие несколько лет настанут сложные времена. Такое мнение высказал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, имея в виду скорый запуск газопровода "Северный поток – 2", который снизит зависимость России и Европы от поставок топлива через Украину.

"Ближайшие несколько лет будут довольно сложными для газотранспортной системы Украины. Текущее соглашение о транзите с "Газпромом" предусматривает резервирование украинской мощности ГТС до конца 2024 года", — заявил Кулеба в интервью венгерскому изданию Ceenergy News.

Он также признал, что потеря доходов от транзита будет болезненной для украинского бюджета. По его словам, Украина вкладывает огромные силы в превращение Центральной Европы в "оплот европейской энергетической безопасности". При этом он обвинил Россию в том, что она якобы в течение многих лет пыталась дискредитировать Украину как "надёжного партнёра" по транзиту газа, а теперь стремится "обойти" её с помощью "Северного потока – 2".

"Мы понимаем стремление европейских государств диверсифицировать свои поставки газа. В то же время мы считаем полезным поддерживать транзит газа через Украину, получая часть импорта, скажем, по "Турецкому потоку", — добавил министр.