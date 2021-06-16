СМИ узнали, кто в США уговаривал Байдена усилить санкции против "Северного потока – 2"

В администрации США было два лагеря, когда решался вопрос о введении санкций против компании – оператора трубопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание пишет, что Госдеп в лице его главы Энтони Блинкена рекомендовал целый ряд санкций, за это выступали и его заместители Уэнди Шерман и Виктория Нуланд. Однако президент США Джо Байден, поддерживаемый помощниками в Совете национальной безопасности, не согласился вводить ограничения, опасаясь ухудшения отношений с Германией.