СМИ узнали, кто в США уговаривал Байдена усилить санкции против "Северного потока – 2"
Глава Белого дома решил не следовать их рекомендациям, опасаясь ухудшения отношений с Германией, для которой важен этот газопровод.
Фото © ТАСС / DPA
В администрации США было два лагеря, когда решался вопрос о введении санкций против компании – оператора трубопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Издание пишет, что Госдеп в лице его главы Энтони Блинкена рекомендовал целый ряд санкций, за это выступали и его заместители Уэнди Шерман и Виктория Нуланд. Однако президент США Джо Байден, поддерживаемый помощниками в Совете национальной безопасности, не согласился вводить ограничения, опасаясь ухудшения отношений с Германией.
Как пишет WP, критики трубопровода, по которому будет транспортироваться природный газ из России в Германию, рассматривают его неизбежное завершение и ввод в эксплуатацию как крупный геополитический успех Кремля.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока – 2". Вместе с тем в США не исключили возобновления недавно отменённых санкций против газопровода, поскольку считают, что с его запуском Украина станет "заложником" России в ситуации с газом. Также в Германии призвали Москву сохранить транзит энергоресурсов через Незалежную.
Комментариев: 0