Двадцатиминутный салют устроили в Нью-Йорке в честь вакцинации 70% горожан

В Нью-Йорке в честь достижения 70-процентной вакцинации населения от коронавируса устроили салют. Шоу продолжалось около 20 минут. Мэр города Эндрю Куомо заявил, что теперь мегаполису удалось достичь коллективного иммунитета.

Преодоление порога в 70% вакцинированных позволило отменить с 15 июня все действовавшие в городе ограничения по заполняемости помещений, социальной дистанции и дезинфекции поверхностей. Однако магазины и рестораны пока могут требовать у посетителей надеть маску.