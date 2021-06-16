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Двадцатиминутный салют устроили в Нью-Йорке в честь вакцинации 70% горожан

Целый ряд ограничений в американском мегаполисе сняли 15 июня.

16 июня, 03:29

Двадцатиминутный салют устроили в Нью-Йорке в честь вакцинации 70% горожан. Видео © Соцсети

В Нью-Йорке в честь достижения 70-процентной вакцинации населения от коронавируса устроили салют. Шоу продолжалось около 20 минут. Мэр города Эндрю Куомо заявил, что теперь мегаполису удалось достичь коллективного иммунитета.

Преодоление порога в 70% вакцинированных позволило отменить с 15 июня все действовавшие в городе ограничения по заполняемости помещений, социальной дистанции и дезинфекции поверхностей. Однако магазины и рестораны пока могут требовать у посетителей надеть маску.

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Отметим, что в США подогревают интерес к прививочной кампании, проводя в штатах различные мероприятия. Например, бесплатный бокал пива предлагали жителям, прошедшим вакцинацию от коронавируса, в штате Нью-Джерси. А в Нью-Йорке и Вашингтоне за прививку от коронавируса раздавали самокрутки с каннабисом. Такие популярные сервисы, как Tinder, Bumble, Badoo, готовы были предоставить каждому привитому американцу премиум-аккаунт и возможность указать в профиле, что он привился.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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