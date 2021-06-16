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"Пытался справить на них нужду": В Одессе начальник СИЗО попался пьяным за рулём и решил убежать от полиции

Машина, на которой был задержан полковник, как отказалось, была вовсе не его. Полковник получил целый букет наказаний.

16 июня, 03:21

Начальник СИЗО Одессы полковник внутренней службы Сергей Чишкала попался на пьяном вождении, сопротивлялся аресту, буянил и пытался сбежать от полиции. Теперь тюремщика, скорее всего, заставят мести улицы — ему помимо штрафа и лишения прав на год назначили наказание в виде 60 часов общественных работ. Суд уже вынес решение.

"После посиделок в ресторане он решил прокатиться на своём авто Тойота FJ Cruiser в нетрезвом состоянии. Машина была остановлена патрульными, но полковник попытался сбежать. После того как его догнали, начал орать на полицейских, размахивая удостоверением, и даже пытался справить на них нужду", — цитирует "Страна.ру" рассказ местной полиции о задержании Чишкалы.

Отмечается, что автомобиль, на котором гонял пьяный полковник, в его налоговых декларациях не числится. Начальником СИЗО Чишкалу назначили в прошлом году. До этого он возглавлял оперативную часть изолятора.

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Ранее Лайф рассказывал, как экс-футболист сборной Украины попался пьяным за рулём и устроил потасовку с полицейскими. Спортсмен отказался проходить тест на алкоголь и пытался уговорить стражей порядка отпустить его в туалет.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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