"Пытался справить на них нужду": В Одессе начальник СИЗО попался пьяным за рулём и решил убежать от полиции
Машина, на которой был задержан полковник, как отказалось, была вовсе не его. Полковник получил целый букет наказаний.
Начальник СИЗО Одессы полковник внутренней службы Сергей Чишкала попался на пьяном вождении, сопротивлялся аресту, буянил и пытался сбежать от полиции. Теперь тюремщика, скорее всего, заставят мести улицы — ему помимо штрафа и лишения прав на год назначили наказание в виде 60 часов общественных работ. Суд уже вынес решение.
"После посиделок в ресторане он решил прокатиться на своём авто Тойота FJ Cruiser в нетрезвом состоянии. Машина была остановлена патрульными, но полковник попытался сбежать. После того как его догнали, начал орать на полицейских, размахивая удостоверением, и даже пытался справить на них нужду", — цитирует "Страна.ру" рассказ местной полиции о задержании Чишкалы.
Отмечается, что автомобиль, на котором гонял пьяный полковник, в его налоговых декларациях не числится. Начальником СИЗО Чишкалу назначили в прошлом году. До этого он возглавлял оперативную часть изолятора.
Ранее Лайф рассказывал, как экс-футболист сборной Украины попался пьяным за рулём и устроил потасовку с полицейскими. Спортсмен отказался проходить тест на алкоголь и пытался уговорить стражей порядка отпустить его в туалет.
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