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"Выметайся вон, ты больная": Водитель "Яндекс.Такси" грубо выволок из машины телеведущую, заподозрив у неё ковид

В компании Лайфу сообщили, что уже ограничили агрессивному таксисту доступ к заказам и извинились перед пассажиркой.

17 июня, 14:54
<p>Екатерина Герасичева. Фото ©<a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/producer/ros/276128/foto/366715/#foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kino-teatr.ru</a></p>

Екатерина Герасичева. Фото © Kino-teatr.ru

Телеведущая Екатерина Герасичева сообщила о неприятном инциденте, произошедшем с ней в автомобиле сервиса "Яндекс.Такси". Водитель машины заметил сильную одышку девушки и со словами, что он не скорая помощь, в грубой форме вытащил её на одном из шоссе и бросил одну.

Журналистка написала в "Фейсбуке", что вызвала такси для поездки на дачу, однако из-за болезни её дыхание участилось, пока она шла до машины. При этом девушка не уточнила, коронавирус ли у неё. Во время поездки таксист заметил одышку пассажирки, выскочил из машины, заявив, что та "сейчас крякнется, а он не скорая помощь", сначала стал тащить её за рюкзак, а затем за рукав и заявил, чтобы она "выметалась вон", назвав девушку больной, а затем бросил её одну у дороги.

В пресс-службе сервиса "Яндекс.Такси" Лайфу сообщили, что водителю был ограничен доступ к заказам, а парк, где трудоустроен мужчина, был предупреждён о ситуации.

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"Подобное поведение водителя недопустимо, и ему уже ограничен доступ к заказам. Мы также проинформировали об этой ситуации парк, где трудоустроен водитель, чтобы они провели внутреннюю проверку. С пользователем связались и принесли искренние извинения", — заявили в компании.

Позднее Герасичева удалила изначальный пост из соцсети, где она рассказала о случившемся.

Ранее Лайф рассказывал, что в Новосибирске "забывчивый" пенсионер пригрозил таксисту ножом, не желая оплачивать поездку. Водитель предлагал пассажиру оставить залог и подождать у подъезда, пока тот сходит за деньгами. Мужчина упорно не соглашался, а под конец прибег к холодному оружию.

Авторы
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
Никита Могилев
Никита Могилев

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