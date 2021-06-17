Телеведущая Екатерина Герасичева сообщила о неприятном инциденте, произошедшем с ней в автомобиле сервиса "Яндекс.Такси". Водитель машины заметил сильную одышку девушки и со словами, что он не скорая помощь, в грубой форме вытащил её на одном из шоссе и бросил одну.

Журналистка написала в "Фейсбуке", что вызвала такси для поездки на дачу, однако из-за болезни её дыхание участилось, пока она шла до машины. При этом девушка не уточнила, коронавирус ли у неё. Во время поездки таксист заметил одышку пассажирки, выскочил из машины, заявив, что та "сейчас крякнется, а он не скорая помощь", сначала стал тащить её за рюкзак, а затем за рукав и заявил, чтобы она "выметалась вон", назвав девушку больной, а затем бросил её одну у дороги.

В пресс-службе сервиса "Яндекс.Такси" Лайфу сообщили, что водителю был ограничен доступ к заказам, а парк, где трудоустроен мужчина, был предупреждён о ситуации.

"Подобное поведение водителя недопустимо, и ему уже ограничен доступ к заказам. Мы также проинформировали об этой ситуации парк, где трудоустроен водитель, чтобы они провели внутреннюю проверку. С пользователем связались и принесли искренние извинения", — заявили в компании.

Позднее Герасичева удалила изначальный пост из соцсети, где она рассказала о случившемся.