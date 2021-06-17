УЕФА потребовал от футболистов не трогать бутылки с напитками от спонсоров на пресс-конференциях на Евро-2020

Первым это сделал легендарный португалец Криштиану Роналду, и это сразу же сказалось на акциях гиганта. После этого своеобразный флешмоб поддержали Поль Погба и Мануэль Локателли.