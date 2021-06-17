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УЕФА потребовал от футболистов не трогать бутылки с напитками от спонсоров на пресс-конференциях на Евро-2020

Первым это сделал легендарный португалец Криштиану Роналду, и это сразу же сказалось на акциях гиганта. После этого своеобразный флешмоб поддержали Поль Погба и Мануэль Локателли.

17 июня, 14:46

Видео © Twitter / Goal

УЕФА потребовал от футболистов не трогать бутылки с напитками, которые предоставляют спонсоры Евро-2020, во время послематчевых пресс-конференций. Об этом сообщает Reuters.

"Это важно, потому что доходы спонсоров важны для турнира и для европейского футбола", — заявил исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен.

Поводом для этого стал поступок Криштиану Роналду, который во время пресс-конференции отодвинул две бутылки с колой, стоявшие перед ним. В результате это привело к падению акций компании Coca-Cola. После этого похожий поступок повторил итальянец Мануэль Локателли, а француз Поль Погба таким же образом убрал бутылку с пивом Heineken.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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