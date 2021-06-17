В сборной Словакии обнаружили два случая заражения CoViD перед матчем со Швецией в Петербурге

Защитник сборной Словакии по футболу Денис Вавро и сотрудник тренерского штаба команды сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной Штефан Таркович.

"Оба чувствуют себя хорошо, у них нет никаких симптомов. Команда готова и планирует сыграть со сборной Швеции в пятницу", — отметил наставник.

Сборная Словакии с тремя очками возглавляет турнирную таблицу в группе E. В первом туре команда победила поляков со счётом 2:1. Вавро в этом матче участия не принимал.