НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В сборной Словакии обнаружили два случая заражения CoViD перед матчем со Швецией в Петербурге

После первого тура группового этапа Евро-2020 команда возглавляет турнирную таблицу группы E.

17 июня, 12:47
<p>Денис Вавро. Фото © fck.dk</p>

Денис Вавро. Фото © fck.dk

Защитник сборной Словакии по футболу Денис Вавро и сотрудник тренерского штаба команды сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной Штефан Таркович.

"Оба чувствуют себя хорошо, у них нет никаких симптомов. Команда готова и планирует сыграть со сборной Швеции в пятницу", — отметил наставник.

Сборная Словакии с тремя очками возглавляет турнирную таблицу в группе E. В первом туре команда победила поляков со счётом 2:1. Вавро в этом матче участия не принимал.

Автогол и удаление: Польша проиграла Словакии в Петербурге на Евро-2020

Автогол и удаление: Польша проиграла Словакии в Петербурге на Евро-2020

Встреча со Швецией состоится 18 июня в Санкт-Петербурге. Начало игры в 16:00 по московскому времени.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Король грунта" Рафаэль Надаль пропустит Уимблдон и Олимпийские игры

сегодня в 12:12

"Структурных изменений не выявлено": Футболист сборной России Марио Фернандес сможет вернуться к тренировкам через несколько дней

сегодня в 12:11

Конкуренты не дремлют: Как "Матч ТВ" хайпится на слезах Бузовой и теряет права на крупные турниры

сегодня в 11:54

Путин: Я очень надеюсь, что Байдену дадут спокойно работать

сегодня в 13:04

Захарова анонсировала возвращение российского посла в США уже на следующей неделе

сегодня в 13:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1