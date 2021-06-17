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"Структурных изменений не выявлено": Футболист сборной России Марио Фернандес сможет вернуться к тренировкам через несколько дней

Защитник пройдёт весь необходимый комплекс лечения в расположении сборной России.

17 июня, 12:11
<p>Фото © EPA / TASS</p>

Фото © EPA / TASS

Футболист сборной России Марио Фернандес, получивший травму в матче второго тура Евро-2020 против Финляндии (1:0), сможет вернуться к тренировкам через несколько дней, сообщается в телеграм-канале национальной команды.

В четверг Фернандес прошёл дополнительное углублённое исследование на базе Московского спинального центра ГКБ № 67 Департамента здравоохранения Москвы. Этим медицинским учреждением руководит известный нейрохирург, член медицинского комитета РФС Дмитрий Дзукаев.

"Футболисту не только были выполнены магнитно-резонансная и компьютерная томографии головы и позвоночника, но и было проведено тщательное нейрофизиологическое обследование с применением самых современных технологий. В результате не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга. А имеющаяся клиническая картина обусловлена посттравматическим теномиозитом мышц спины, что позволяет надеяться на возвращение футболиста к тренировкам уже через несколько дней", — говорится в сообщении пресс-службы сборной.

У защитника сборной России Фернандеса не выявили повреждения позвоночника

У защитника сборной России Фернандеса не выявили повреждения позвоночника

В ближайшее время футболист пройдёт весь необходимый комплекс лечения в расположении сборной России. При необходимости врачи национальной команды будут координировать план лечения со специалистами спинального центра.

Заключительный матч группового турнира Евро-2020 сборная России проведет против датчан. Встреча пройдет в понедельник, 21 июня. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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