"Футболисту не только были выполнены магнитно-резонансная и компьютерная томографии головы и позвоночника, но и было проведено тщательное нейрофизиологическое обследование с применением самых современных технологий. В результате не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга. А имеющаяся клиническая картина обусловлена посттравматическим теномиозитом мышц спины, что позволяет надеяться на возвращение футболиста к тренировкам уже через несколько дней", — говорится в сообщении пресс-службы сборной.