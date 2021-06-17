НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Виторган посоветовал Губерниеву "не удлинять писюн" за счёт Бузовой

Артист возмутился тем, как спортивный комментатор атаковал телеведущую вопросами о футболе.

17 июня, 06:56
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев </p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Актёр Максим Виторган встал на защиту коллеги по цеху Ольги Бузовой, которая в эфире "Матч ТВ" разрыдалась после реплик спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Своё обращение в поддержку певицы он опубликовал в сториз своего инстаграма.

"Не знаю, как вам, а мне кажется, что лучше чего-то не знать, чем получать деньги за создание видимости, что ты в чём-то разбираешься, например в футболе. И уж точно лучше быть Бузовой, чем пытаться за её счёт удлинить собственный писюн и утвердиться. Короче, не будьте муфлонами", — заявил Максим Виторган.

"Сама должна вымаливать прощение на коленях": Соловьёв встал на защиту Губерниева в конфликте с Бузовой

"Сама должна вымаливать прощение на коленях": Соловьёв встал на защиту Губерниева в конфликте с Бузовой

Напомним, инцидент произошёл во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ", куда Ольгу Бузову пригласили для обсуждения игры российской сборной на Евро-2020. Разговор певицы со спортивным комментатором сразу не задался: Губерниев спросил Ольгу о футболе и сразу же начал её перебивать. В ходе разговора на повышенных тонах ведущий уточнил у артистки, перестала ли она "пить коньяк по утрам", чем довёл звезду до истерики. Позже комментатор извинился перед Бузовой, отметив, что надеялся на иронию гостьи.

Слёзы и вызов на бой: Кто выиграет от конфликта Губерниева с Бузовой

Слёзы и вызов на бой: Кто выиграет от конфликта Губерниева с Бузовой

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Воткну палец в глаз". Виторган рассказал, как угрожал писателю Цыпкину из-за Собчак

28 октября 2020, 05:55

"На злобу дня": Харламов поглумился над Бузовой, разрыдавшейся во время перепалки с Губерниевым

15 июня, 19:30

"Думала, это простуда": У певицы МакSим поражено 40% лёгких

вчера в 02:38

Путин и Байден не занимались на саммите сверкой списков для обмена осуждёнными

сегодня в 08:20

Лидеры сборной Бельгии вернулись: Де Брёйне и Витсель готовы сыграть против Дании на Евро-2020

сегодня в 08:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1