Виторган посоветовал Губерниеву "не удлинять писюн" за счёт Бузовой

Актёр Максим Виторган встал на защиту коллеги по цеху Ольги Бузовой, которая в эфире "Матч ТВ" разрыдалась после реплик спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Своё обращение в поддержку певицы он опубликовал в сториз своего инстаграма.

"Не знаю, как вам, а мне кажется, что лучше чего-то не знать, чем получать деньги за создание видимости, что ты в чём-то разбираешься, например в футболе. И уж точно лучше быть Бузовой, чем пытаться за её счёт удлинить собственный писюн и утвердиться. Короче, не будьте муфлонами", — заявил Максим Виторган.