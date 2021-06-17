Виторган посоветовал Губерниеву "не удлинять писюн" за счёт Бузовой
Артист возмутился тем, как спортивный комментатор атаковал телеведущую вопросами о футболе.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Актёр Максим Виторган встал на защиту коллеги по цеху Ольги Бузовой, которая в эфире "Матч ТВ" разрыдалась после реплик спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Своё обращение в поддержку певицы он опубликовал в сториз своего инстаграма.
"Не знаю, как вам, а мне кажется, что лучше чего-то не знать, чем получать деньги за создание видимости, что ты в чём-то разбираешься, например в футболе. И уж точно лучше быть Бузовой, чем пытаться за её счёт удлинить собственный писюн и утвердиться. Короче, не будьте муфлонами", — заявил Максим Виторган.
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Напомним, инцидент произошёл во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ", куда Ольгу Бузову пригласили для обсуждения игры российской сборной на Евро-2020. Разговор певицы со спортивным комментатором сразу не задался: Губерниев спросил Ольгу о футболе и сразу же начал её перебивать. В ходе разговора на повышенных тонах ведущий уточнил у артистки, перестала ли она "пить коньяк по утрам", чем довёл звезду до истерики. Позже комментатор извинился перед Бузовой, отметив, что надеялся на иронию гостьи.
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