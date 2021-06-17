"Не ломайте ей судьбу, она просто маленькая девочка" : Отец россиянки Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь
Он не верит, что Софья дала признательные показания добровольно, а не под давлением, и считает, что "это история любви, а не убеждений".
Кадр видео © primamedia.ru
Отец задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги записал видеообращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой о помиловании дочери. Андрей Сапега также выразил готовность лично встретиться с белорусским лидером и заявил, что действия Софьи можно объяснить только помощью любимому человеку — создателю телеграм-канала NEXTA Роману Протасевичу, сообщает PrimaMedia.
"Я бы хотел обратиться к лично к нему, как отец к отцу: Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком. До встречи с Романом Протасевичем она была обычной девушкой. Во время протестов в Минске она была в Литве, и если что-то она и делала в тот период — это точно история любви, а не убеждений. Она помогала Роману в его работе", — заявил Андрей Сапега.
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Он попросил белорусского лидера о встрече "как отец отца" и выразил готовность привести гарантии того, что Софья "более не будет привлечена к противоправным действиям".
"Возможно, мне удастся убедить его помиловать мою дочь, не ломайте ей судьбу, она просто маленькая девочка, которая только начинает жить", — заявил он в обращении.
Отец также не верит, что Софья дала признательные показания добровольно, а не под давлением. Он уверен, что всё, чем занималась его дочь в последние месяцы, она делала исключительно в помощь Протасевичу.
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"По сути, она была влюблённой девчонкой. Это история любви, а не убеждений. Я никогда от неё не слышал речей или критики существующей власти", — заключил Андрей.
Напомним, Софью Сапегу задержали 23 мая в минском аэропорту вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала NEXTA. Это произошло после того, как в столице Белоруссии приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, на котором пара летела из Афин в Вильнюс. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявили обвинение в разжигании социальной вражды и розни.
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