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"Не ломайте ей судьбу, она просто маленькая девочка" : Отец россиянки Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь

Он не верит, что Софья дала признательные показания добровольно, а не под давлением, и считает, что "это история любви, а не убеждений".

17 июня, 06:45

Кадр видео © primamedia.ru

Отец задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги записал видеообращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой о помиловании дочери. Андрей Сапега также выразил готовность лично встретиться с белорусским лидером и заявил, что действия Софьи можно объяснить только помощью любимому человеку — создателю телеграм-канала NEXTA Роману Протасевичу, сообщает PrimaMedia.

"Я бы хотел обратиться к лично к нему, как отец к отцу: Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком. До встречи с Романом Протасевичем она была обычной девушкой. Во время протестов в Минске она была в Литве, и если что-то она и делала в тот период — это точно история любви, а не убеждений. Она помогала Роману в его работе", — заявил Андрей Сапега.

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Он попросил белорусского лидера о встрече "как отец отца" и выразил готовность привести гарантии того, что Софья "более не будет привлечена к противоправным действиям".

"Возможно, мне удастся убедить его помиловать мою дочь, не ломайте ей судьбу, она просто маленькая девочка, которая только начинает жить", заявил он в обращении.

Отец также не верит, что Софья дала признательные показания добровольно, а не под давлением. Он уверен, что всё, чем занималась его дочь в последние месяцы, она делала исключительно в помощь Протасевичу.

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"По сути, она была влюблённой девчонкой. Это история любви, а не убеждений. Я никогда от неё не слышал речей или критики существующей власти", — заключил Андрей.

Напомним, Софью Сапегу задержали 23 мая в минском аэропорту вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала NEXTA. Это произошло после того, как в столице Белоруссии приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, на котором пара летела из Афин в Вильнюс. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявили обвинение в разжигании социальной вражды и розни.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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