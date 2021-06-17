Отец задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги записал видеообращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой о помиловании дочери. Андрей Сапега также выразил готовность лично встретиться с белорусским лидером и заявил, что действия Софьи можно объяснить только помощью любимому человеку — создателю телеграм-канала NEXTA Роману Протасевичу, сообщает PrimaMedia.

"Я бы хотел обратиться к лично к нему, как отец к отцу: Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком. До встречи с Романом Протасевичем она была обычной девушкой. Во время протестов в Минске она была в Литве, и если что-то она и делала в тот период — это точно история любви, а не убеждений. Она помогала Роману в его работе", — заявил Андрей Сапега.

Он попросил белорусского лидера о встрече "как отец отца" и выразил готовность привести гарантии того, что Софья "более не будет привлечена к противоправным действиям".

"Возможно, мне удастся убедить его помиловать мою дочь, не ломайте ей судьбу, она просто маленькая девочка, которая только начинает жить", — заявил он в обращении.

Отец также не верит, что Софья дала признательные показания добровольно, а не под давлением. Он уверен, что всё, чем занималась его дочь в последние месяцы, она делала исключительно в помощь Протасевичу.