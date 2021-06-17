Гонконг включил "Спутник V" в перечень признаваемых вакцин

Российская вакцина "Спутник V" была включена в перечень препаратов от коронавируса, признаваемых на территории Гонконга. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ.

Отныне для всех резидентов города, которые ввели себе оба компонента "Спутника V", по прошествии двух недель с этого момента смягчаются условия пребывания после поездок в Россию. В частности, обязательный карантин для этих граждан сокращается с 21 дня до 14 дней. Обязательным условием для этого является наличие сертификата вакцинации, свежий ПЦР-тест и 14-дневная бронь в одной из карантинных гостиниц.