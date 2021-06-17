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Гонконг включил "Спутник V" в перечень признаваемых вакцин

Теперь резидентам города, привившимся этим препаратом, будет сокращён обязательный карантин по возвращении из России.

17 июня, 05:52
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко </p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Российская вакцина "Спутник V" была включена в перечень препаратов от коронавируса, признаваемых на территории Гонконга. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ.

"Правительство Гонконга включило "Спутник V" в список вакцин от CoViD-19, признаваемых в Гонконге", — сообщается на странице консульства в "Фейсбуке".

"Спутник V" эффективнее остальных вакцин в борьбе с "индийским" штаммом ковида

"Спутник V" эффективнее остальных вакцин в борьбе с "индийским" штаммом ковида

Отныне для всех резидентов города, которые ввели себе оба компонента "Спутника V", по прошествии двух недель с этого момента смягчаются условия пребывания после поездок в Россию. В частности, обязательный карантин для этих граждан сокращается с 21 дня до 14 дней. Обязательным условием для этого является наличие сертификата вакцинации, свежий ПЦР-тест и 14-дневная бронь в одной из карантинных гостиниц.

Напомним, что в целом вакцину "Спутник V" для экстренного применения одобрило уже более 60 стран. Некоторые иностранцы едут в Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса. Между тем европейский регулятор по результатам исследования дал позитивный отзыв на препарат "Спутник V".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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