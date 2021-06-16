Европейский регулятор дал позитивный отзыв на российскую вакцину "Спутник V"

По завершении клинических исследований российской антиковидной вакцины "Спутник V" Европейское агентство лекарственных средств (EMA) представило позитивный отзыв о препарате. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Все данные о клинических испытаниях "Спутника V" были предоставлены, инспекция GCP завершена, и по её результатам от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв", — указали в РФПИ.