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Европейский регулятор дал позитивный отзыв на российскую вакцину "Спутник V"

Специалисты EMA завершили клинические испытания препарата, информация о переносе одобрения лекарства Евросоюзом не соответствует действительности.

16 июня, 10:39
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

По завершении клинических исследований российской антиковидной вакцины "Спутник V" Европейское агентство лекарственных средств (EMA) представило позитивный отзыв о препарате. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Все данные о клинических испытаниях "Спутника V" были предоставлены, инспекция GCP завершена, и по её результатам от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв", — указали в РФПИ.

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В последнее время сроки получения "Спутником V" регистрации EMA стали объектом постоянных спекуляций со стороны прессы, которая ссылается на анонимные источники, подчеркнули в фонде. Там отметили, что информация о переносе одобрения российского препарата Евросоюзом не соответствует действительности.

Напомним, что в целом вакцину "Спутник V" для экстренного применения одобрило уже более 60 стран. Тем временем сбои в производстве вакцин в странах ЕС замедлили прививочную кампанию. В той же ФРГ готовы платить тысячи евро, чтобы снабдить организм антителами. Немцы массово ринулись в Россию на прививку "Спутником V".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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