Европейский регулятор дал позитивный отзыв на российскую вакцину "Спутник V"
Специалисты EMA завершили клинические испытания препарата, информация о переносе одобрения лекарства Евросоюзом не соответствует действительности.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
По завершении клинических исследований российской антиковидной вакцины "Спутник V" Европейское агентство лекарственных средств (EMA) представило позитивный отзыв о препарате. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"Все данные о клинических испытаниях "Спутника V" были предоставлены, инспекция GCP завершена, и по её результатам от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв", — указали в РФПИ.
В последнее время сроки получения "Спутником V" регистрации EMA стали объектом постоянных спекуляций со стороны прессы, которая ссылается на анонимные источники, подчеркнули в фонде. Там отметили, что информация о переносе одобрения российского препарата Евросоюзом не соответствует действительности.
Напомним, что в целом вакцину "Спутник V" для экстренного применения одобрило уже более 60 стран. Тем временем сбои в производстве вакцин в странах ЕС замедлили прививочную кампанию. В той же ФРГ готовы платить тысячи евро, чтобы снабдить организм антителами. Немцы массово ринулись в Россию на прививку "Спутником V".
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