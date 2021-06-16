В Москве отменили запрет на использование скамеек в парках
При этом ограничение на посещение детских и спортивных площадок, а также беседок осталось в силе.
Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
Власти Москвы решили отменить запрет на использование скамеек в парках, введённый недавно в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Документ с соответствующими изменениями в указ мэра столицы Сергея Собянина опубликован на сайте городской администрации.
"При посещении территорий общегородского значения, указанных в приложении 1 к настоящему указу, не допускается использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица (за исключением скамеек и иных подобных объектов)", — говорится в документе.
Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников, а также ввёл ограничения на пользование городской инфраструктурой в парках, в числе которой были скамейки и беседки.
Кроме того, сегодня главный санитарный врач Москвы выпустил постановление, в соответствии с которым не менее 60% работников сферы услуг должны быть полностью привиты от коронавируса в срок не позднее 15 августа. По словам Сергея Собянина, эта мера была вынужденной в связи с тем, что именно в сфере услуг контакты между людьми происходят чаще всего.
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