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В Москве отменили запрет на использование скамеек в парках

При этом ограничение на посещение детских и спортивных площадок, а также беседок осталось в силе.

16 июня, 09:47
<p>Фото © ТАСС / Карпухин Сергей</p>

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Власти Москвы решили отменить запрет на использование скамеек в парках, введённый недавно в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Документ с соответствующими изменениями в указ мэра столицы Сергея Собянина опубликован на сайте городской администрации.

"При посещении территорий общегородского значения, указанных в приложении 1 к настоящему указу, не допускается использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица (за исключением скамеек и иных подобных объектов)", — говорится в документе.

Москвичей предупредили о штрафах за использование скамеек в парках

Москвичей предупредили о штрафах за использование скамеек в парках

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников, а также ввёл ограничения на пользование городской инфраструктурой в парках, в числе которой были скамейки и беседки.

Кроме того, сегодня главный санитарный врач Москвы выпустил постановление, в соответствии с которым не менее 60% работников сферы услуг должны быть полностью привиты от коронавируса в срок не позднее 15 августа. По словам Сергея Собянина, эта мера была вынужденной в связи с тем, что именно в сфере услуг контакты между людьми происходят чаще всего.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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