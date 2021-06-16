В Москве отменили запрет на использование скамеек в парках

Власти Москвы решили отменить запрет на использование скамеек в парках, введённый недавно в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Документ с соответствующими изменениями в указ мэра столицы Сергея Собянина опубликован на сайте городской администрации.

"При посещении территорий общегородского значения, указанных в приложении 1 к настоящему указу, не допускается использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица (за исключением скамеек и иных подобных объектов)", — говорится в документе.