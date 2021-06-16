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Собянин рассказал, как будет проходить обязательная вакцинация для работников сферы услуг

"Личным делом" решение о вакцинации для сотрудников, работа которых подразумевает обслуживание людей, назвать нельзя, подчеркнул градоначальник.

16 июня, 09:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В связи с ростом заболеваемости ковидом в Москве главный столичный санитарный врач принял постановление, согласно которому для жителей города, работающих в сфере услуг, вводится обязательная вакцинация. Об этом на своём сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это личное дело до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче. Но, когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. Звеном цепочки по распространению опасного вируса", — отметил градоначальник.

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При этом "личным делом" решение о вакцинации для сотрудников, работа которых подразумевает обслуживание людей, назвать нельзя, подчеркнул Собянин. По его словам, никакие средства индивидуальной защиты не помогут в борьбе с распространением инфекции, тем более в нынешних драматических условиях.

Как указал мэр, до 1 июля будет создана необходимая информационная система, контролирующая процесс достижения необходимых показателей вакцинации в Москве.

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Ранее Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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