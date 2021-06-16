НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Карелии вводят паспорта коллективного иммунитета для предприятий

По словам главы региона, организации, которые ответственно подошли к вакцинации, будут иметь преференции.

16 июня, 09:26
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В Карелии вводят паспорта коллективного иммунитета для предприятий. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков.

"Вводим в Карелии паспорта коллективного иммунитета. Соответствующее распоряжение подписал накануне. Его суть заключается в том, что те организации и предприятия, которые ответственно подошли к вакцинации, будут иметь преференции", — заявил глава Карелии на своей странице во "ВКонтакте".

Он отметил, что это "не дискриминация", а "точечный разумный подход", который позволит не применять одинаковые ограничительные меры ко всем без исключения.

Врач объяснил, чем различаются антитела после CoViD-19 и прививки

Врач объяснил, чем различаются антитела после CoViD-19 и прививки

Он пояснил, что работодатели, у которых более 60% сотрудников вакцинированы, а также после 1 января переболели коронавирусом, могут направить заявку на оформление паспорта коллективного иммунитета в Минэкономразвития. В свою очередь, ведомство отправит запрос в Минздрав, который проверит корректность данных. Потом компания сможет получить паспорт.

"Спутник V" эффективнее остальных вакцин в борьбе с "индийским" штаммом ковида

"Спутник V" эффективнее остальных вакцин в борьбе с "индийским" штаммом ковида

Парфенчиков добавил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации организации, получившие паспорт коллективного иммунитета, будут находиться в режиме наибольшего благоприятствования. То есть в отношении таких предприятий ограничительные меры приниматься не будут или будут приняты в определённом формате.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили сроки достижения коллективного иммунитета к ковиду в стране.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Скорый поезд на Валаам: Как устроить себе необыкновенный отпуск в Карелию — комфортно и с погружением в историю

13 июня, 14:54

Попова рассказала, когда россияне будут свободны от ковидных ограничений

13 июня, 13:26

В России за сутки выявили почти 14 тысяч случаев коронавируса

сегодня в 09:20

В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

сегодня в 09:32
Life

"Это личное дело, пока ты сидишь дома": Собянин прокомментировал решение об обязательной вакцинации в Москве

сегодня в 09:26

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1