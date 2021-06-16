В Карелии вводят паспорта коллективного иммунитета для предприятий. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков.

"Вводим в Карелии паспорта коллективного иммунитета. Соответствующее распоряжение подписал накануне. Его суть заключается в том, что те организации и предприятия, которые ответственно подошли к вакцинации, будут иметь преференции", — заявил глава Карелии на своей странице во "ВКонтакте".

Он отметил, что это "не дискриминация", а "точечный разумный подход", который позволит не применять одинаковые ограничительные меры ко всем без исключения.

Он пояснил, что работодатели, у которых более 60% сотрудников вакцинированы, а также после 1 января переболели коронавирусом, могут направить заявку на оформление паспорта коллективного иммунитета в Минэкономразвития. В свою очередь, ведомство отправит запрос в Минздрав, который проверит корректность данных. Потом компания сможет получить паспорт.

Парфенчиков добавил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации организации, получившие паспорт коллективного иммунитета, будут находиться в режиме наибольшего благоприятствования. То есть в отношении таких предприятий ограничительные меры приниматься не будут или будут приняты в определённом формате.