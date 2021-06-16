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В России за сутки выявили почти 14 тысяч случаев коронавируса

Из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни, но зафиксировано 396 летальных исходов.

16 июня, 09:20
<p>Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

В России за минувшие сутки выявлено 13 397 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией.

"Из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 396 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 256 человек", — говорится в сообщении.

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Лайф писал, что ряд регионов России вслед за Москвой вернули коронавирусные ограничения. Так, жителей ХМАО в возрасте от 65 лет, не сделавших прививку, обязали находиться дома. А в Бурятии, например, закрыли все парки, скверы, бассейны, а также спа-салоны. Вместе с тем власти Приморья открывают два дополнительных госпиталя.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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