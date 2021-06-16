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"Были подколы, называли жирдяем": Школьник из Новосибирска изменился до неузнаваемости, похудев за полгода на 30 кг

Физическая активность и правильное питание помогли 14-летнему Льву справиться со всеми комплексами, а также найти новых друзей. В ближайших планах у подростка — обновить летний гардероб и достигнуть новых высот в спорте.

16 июня, 08:53
<p>Фото © <a href="https://www.nsk.kp.ru/daily/27291/4429679/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Фото © kp.ru

Похудев за полгода на 30 килограммов, 14-летний Лев из Новосибирска сейчас с удовольствием может посмеяться над собой и легко находит общий язык в новой компании. Насмешки и обидные прозвища со стороны сверстников теперь для школьника остались в прошлом, чему он несказанно рад.

"В прежней школе были подколы, называли жирдяем — это было обидно. Сейчас у меня другой класс, и одноклассники шутили уже по-доброму, даже с заботой — говорили: "Хватит булки есть", — рассказал мальчик сайту kp.ru.

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"Наставления" со стороны одноклассников не так смущали Льва, поскольку к шуткам о его большом весе парень уже привык. Всё свободное время школьник проводил перед компьютером, поскольку друзей у него практически не было. Всё изменилось, когда мальчик увлёкся пением. В то время были каникулы, и Лев решил кардинально изменить свою внешность.

Так, школьник отправился в спортзал, где стал заниматься с персональным тренером. Вместе с этим подросток изменил питание: забыл о любимых суши и роллах, других вредных продуктах, а также убрал сахар из рациона. Вместо этого — низкокалорийная и полезная пища. Парень чётко следовал графику, и результат не заставил себя долго ждать. Сейчас девятиклассник весит 85 килограммов, и на достигнутом он не собирается останавливаться.

По словам мальчика, родители, как и новые его друзья, гордятся достигнутыми результатами Льва и во всём поддерживают подростка. В ближайших планах у школьника — обновить летний гардероб и достигнуть высот в спорте.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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